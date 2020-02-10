Обширный антициклон принесет в Беларусь фронтальные разделы

Во вторник, 11 февраля, погоду на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы от обширного циклона с центром над севером Скандинавского полуострова.

Как сообщают синоптики, будет облачная с прояснениями погода. Практически везде выпадут осадки (дождь, мокрый снег).

Ночью и утром местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный, западный порывистый, местами, а ночью по востоку во многих районах сильный порывистый.

Столбик температура в течение суток покажет следующие значения:

минимально ночью -1..+4°С;

максимально днем +1..+6°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.

Напомним, на сегодня из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.