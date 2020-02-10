«Есть несколько претендентов». Партия «Справедливый мир» назовет кандидата на выборах-2020 в апреле

Белорусская партия левых «Справедливый мир» назовет своего кандидата на президентских выборах на пленуме Центрального комитета партии 18 апреля, сообщил БелаПАН заместитель председателя партии Валерий Ухналев.

Фото со страницы Партии «Справедливый мир» в соцсети

Соответствующее решение принято на заседании бюро ЦК партии 8 февраля. По словам Ухналева, на данный момент идет обсуждение кандидатуры.

«Есть несколько претендентов, начиная от руководителя партии Сергея Калякина и заканчивая новыми, не такими известными людьми. Мы пока изучаем, определяемся и 18 апреля озвучим, кто это будет», — сказал он.

Ухналев подчеркнул, что партия не планирует участвовать в праймериз оппозиции и входить в какие-либо коалиции. По его словам, основная цель участия в выборах — работа с электоратом и продвижение партийной повестки.

«С учетом того, что выборов нет, говорить о победе не приходится. Но мы займемся работой с людьми и электоратом, будем говорить о наших проблемах, проблемах страны и способах их решения», — сказал Ухналев.

Как сообщала пресс-служба партии, также на заседании бюро ЦК принято постановление о формировании инициативной группы по сбору подписей для выдвижения представителя партии «Справедливый мир» кандидатом в президенты. В частности каждый член партии обязан войти в состав инициативной группы и привлечь в нее не менее двух сторонников.

Белорусская партия левых «Справедливый мир» до 2009 года называлась Партия коммунистов Белорусская (ПКБ). Основана в 1991 году, в 1996 году часть членов ПКБ, которые поддерживали политику Александра Лукашенко, отделились и образовали Коммунистическую партию Беларуси (КПБ).

С 1994 года бессменным лидером оппозиционных коммунистов является Сергей Калякин. Он выдвигался на президентских выборах в 2015 году, но не прошел регистрацию — его инициативная группа смогла собрать немногим более 64.000 подписей.

Президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.