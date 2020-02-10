В Гомеле разыскивают двух мужчин, один из которых сильно избил директора кафе

Гомельские следователи устанавливают личности двух мужчин, причастных к избиению директора кафе The Box 99 на улице Советской вечером 8 февраля.

Предварительно установлено, что данные мужчины подсели в кафе за стол к трем девушкам. Когда те собрались уходить, мужчины стали препятствовать этому, не давали им выйти из-за стола. Это заметил директор кафе и сделал мужчинам замечание.

Далее, судя по всему, мужчины попросили директора кафе выйти поговорить на улицу, где один из них нанес директору не менее пяти ударов кулаком в лицо.

Когда директор упал, мужчины занесли его в обратно в помещение. Работники кафе вызвали милицию, а избитого с различными травмами забрали в больницу.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, а также иные следы и предметы, обнаруженные на месте происшествия. Подозреваемых в хулиганстве мужчин ищут.