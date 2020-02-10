В Петербурге задержали пьяного москвича на Bentley с белорусскими номерами
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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали пьяного (от освидетельствования отказался) водителя Bentley с белорусскими номерами.
Как сообщается, в ходе разбирательства выяснилось, что в Северную столицу он приехал из Москвы отдохнуть «к местным девочкам».
Очевидцы поведения 29-летнего молодого человека на дороге предположили, что он не в себе и позвонили в полицию.
По информации
Спутница водителя, с которой он познакомился в клубе, заявила, что не знает, какие вещества тот употреблял.