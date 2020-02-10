Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии впервые посетит Беларусь

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Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис 12—13 февраля посетит Беларусь.

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, это первый в истории двусторонних отношений визит в Беларусь официального представителя Швейцарии такого уровня.


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Запланированы переговоры Кассиса с министром иностранных дел Владимиром Макеем и участие в торжественной церемонии открытия посольства Швейцарии в Беларуси.

Кассиса будет сопровождать первый заместитель председателя Национального совета Федерального собрания Швейцарии (нижняя палата парламента) Андреас Эби.

В состав делегации также включены бывшие парламентарии и сопредседатели парламентской группы дружбы Маргрет Кинер Неллен и Филиппо Ломбарди.

Планируется встреча заместителя председателя Палаты представителей Валерия Мицкевича с парламентской частью швейцарской делегации.
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Тэги: Беларусь-Швейцария Персона: Иньяцио Кассис Владимир Макей Андреас Эби Город: Минск

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