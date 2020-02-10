Китай потратил на борьбу с коронавирусом почти 5 млрд долларов

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Исполнительные власти Китая выделили на борьбу с коронавирусом 10 млрд долларов, из которых уже потрачено 4,5 млрд. В их числе центральное правительство выделило 2,5 млрд долларов.

Соответствующие данные приводит Минфин КНР, передает korrespondent.net.

Также власти подчеркивают необходимость повышения уровня управления и обратной связи для максимально эффективного использования выделенных денег.

Число жертв коронавируса превысило 900 человек, инфицированных — 40 тысяч.

Сюжет: 2019-nCoV
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Тэги: коронавирус ВОЗ Китай

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