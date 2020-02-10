Китай потратил на борьбу с коронавирусом почти 5 млрд долларов
Исполнительные власти Китая выделили на борьбу с коронавирусом 10 млрд долларов, из которых уже потрачено 4,5 млрд. В их числе центральное правительство выделило 2,5 млрд долларов.
Соответствующие данные приводит Минфин КНР, передает
Также власти подчеркивают необходимость повышения уровня управления и обратной связи для максимально эффективного использования выделенных денег.
Число жертв коронавируса превысило 900 человек, инфицированных — 40 тысяч.