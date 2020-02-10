Январская инфляция в Беларуси составила 0,9%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Беларуси в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го составил 100,9%, сообщил Национальный статистический комитет.

Цены на продовольственные товары выросли на 1,1% (за последние 12 месяцев — на 4,1%), непродовольственные — на 0,7% (3,7%), услуги — на 0,6% (7,2%).

В 2019 году инфляция составила 4,7% (в январе — 0,9%, как и сейчас). В 2018 году потребительские цены увеличились на 5,6%.

Согласно планам правительства, инфляция по итогам 2020 года не должна превысить 5%.