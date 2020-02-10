Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС едет в Украину

В ходе визита Оливера Варгеи будет подписано Соглашение о поддержке ЕС электронного управления и цифровой экономики.

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Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, визит дипломата состоится 11-12 февраля.

Ожидается, что еврокомиссар встретится с президентом Владимиром Зеленским, спикером парламента Дмитрием Разумковым, премьер-министром Алексеем Гончаруком, вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и главой МИД Вадимом Пристайко. Кроме того, Варгеи встретится с парламентским комитетом по интеграции Украины с ЕС.

Он также примет участие в церемонии возложения свечей к Мемориалу Небесной сотни и встретится с представителями организаций гражданского общества, а также представителями национальных меньшинств.