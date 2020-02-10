Министр информации отчитался о борьбе с «деструктивными СМИ»

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В 2019 году была усилена контрпропагандистская работа «по материалам деструктивных СМИ», заявил министр информации Александр Карлюкевич на заседании коллегии Мининформа 10 февраля.

По его словам, которые приводит пресс-служба министерства, в эфире телеканала «Беларусь 1» центральной площадкой для развенчания и опровержения фейковых новостей стала программа «Клуб редакторов».


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«Выпуски, посвященные данной тематике, выходили в программах "Главный эфир", "Панорама". Телеканал ОНТ запустил проект "Антифейк". На телеканале СТВ опровержение фейковых новостей осуществлялось в программах "Неделя". Активно работали БелТА, "СБ. Беларусь сегодня"», — отмечается в докладе.

«Главное, что мы можем и должны противопоставить клевете и лжи, — объективную, правдивую журналистику. Это — базис информационной безопасности страны», — заявил Карлюкевич.

Он отметил, что большое значение в реализации государственной информационной политики имеет распространение отечественного информационного продукта на зарубежные страны телеканалом «Беларусь 24» и международным радио «Беларусь».
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Тэги: пропаганда госСМИ Персона: Александр Карлюкевич

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