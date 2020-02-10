Лукашенко подписал указ о льготах для служивших в армии 

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В указ № 48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве» вошли предложения, которые озвучивались ранее, — об учете срока службы в страховой стаж, льготах при поступлении для отслуживших в армии и др.

По сообщению пресс-службы президента, с 1 января 2020 года военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца.

Указом определяется порядок уплаты обязательных страховых взносов за периоды срочной военной службы, что позволит засчитывать такие периоды в страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию.


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Для тех, кто прошел срочную военную службу, службу в резерве, предусмотрены дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения. Кроме того, отслужившие в армии будут иметь преимущественное право выбора места работы по специальности при распределении после окончания учебы. В год увольнения либо в год, следующий за годом увольнения, при наличии среднего балла в документе об образовании не ниже 6 баллов и по рекомендации воинских частей предоставлено право на обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

Члены семьи военнослужащего на весь период срочной военной службы смогут пользоваться жильем государственного жилищного фонда в общежитиях.

Принятие указа позволит повысить социальную защиту лиц, призванных на срочную военную службу, службу в резерве.
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Тэги: срочная военная служба льготы Минобороны Персона: Александр Лукашенко

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