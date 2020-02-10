В Польше избили гражданина Беларуси с криком «Польша для поляков»
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Польская полиция ищет виновных в избиении иностранцев, которое произошло в ночь с субботы на воскресенье в Старом городе Торуня.
Пятеро граждан Беларуси, Польши, России и Украины получили ранения, сообщает
Свидетель рассказал, что причиной избиения был русский язык, на котором говорила компания друзей. Нападающие напали на них, ушли, а через некоторое время вернулись и продолжили избиение. Сотрудники полиции подтвердили прессе, что нападение произошло по национальному признаку.
Нападавших было семеро. Их фотографии опубликовала местная комендатура полиции.