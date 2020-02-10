В Польше избили гражданина Беларуси с криком «Польша для поляков»

/ Происшествия
Просмотров: 641

Польская полиция ищет виновных в избиении иностранцев, которое произошло в ночь с субботы на воскресенье в Старом городе Торуня.

Пятеро граждан Беларуси, Польши, России и Украины получили ранения, сообщает svaboda.org со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Свидетель рассказал, что причиной избиения был русский язык, на котором говорила компания друзей. Нападающие напали на них, ушли, а через некоторое время вернулись и продолжили избиение. Сотрудники полиции подтвердили прессе, что нападение произошло по национальному признаку. 

Нападавших было семеро. Их фотографии опубликовала местная комендатура полиции.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Польша избиение Украина-Польша Город: Торунь

Другие материалы на эту тему:

Минск — союзник, но с «Томагавками» в Польше Москве придется разбираться самой

Минск — союзник, но с «Томагавками» в Польше Москве придется разбираться самой

Чтобы Путин не обиделся? Лукашенко не полетит в Польшу

Чтобы Путин не обиделся? Лукашенко не полетит в Польшу

Москва будет принуждать Лукашенко показать кулак полякам

Москва будет принуждать Лукашенко показать кулак полякам

Минск боится, что Москва навяжет свою базу, если Польша начнет «бряцать оружием»

Минск боится, что Москва навяжет свою базу, если Польша начнет «бряцать оружием»