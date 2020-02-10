В Польше избили гражданина Беларуси с криком «Польша для поляков»

Польская полиция ищет виновных в избиении иностранцев, которое произошло в ночь с субботы на воскресенье в Старом городе Торуня.

Пятеро граждан Беларуси, Польши, России и Украины получили ранения, сообщает svaboda.org со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Свидетель рассказал, что причиной избиения был русский язык, на котором говорила компания друзей. Нападающие напали на них, ушли, а через некоторое время вернулись и продолжили избиение. Сотрудники полиции подтвердили прессе, что нападение произошло по национальному признаку.

Нападавших было семеро. Их фотографии опубликовала местная комендатура полиции.