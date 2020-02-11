Беларусь во вторник ждут фронтальные разделы

/ Общество
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Пришедший в Беларусь обширный циклон, центр которого находится над севером Скандинавии, приготовил для республики фронтальные разделы.

По прогнозам синоптиков, на территории страны будет преобладать облачная погода. Осадки ожидаются практически во всех районах — пройдет дождь, выпадет мокрый снег.

Ветер юго-западный, западный умеренный до порывистого, по юго-западу местами сильный порывистый. Столбик термометра в регионах страны покажет следующие значения:

  • Брест +2..+4°C;
  • Витебск +1..+3°C;
  • Гомель +3..+5°C;
  • Гродно +2..+4°C;
  • Могилев +2..+4°C;
  • Минск +2..+4°C.

По прогнозам синоптиков, по востоку республики сохранится ветер порывами до 15-20 м/с. Из-за неблагоприятного погодного явления объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Спасатели при порывистом ветре советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее сообщалось, что в первые два дня февраля в Беларуси были зафиксированы температурные рекорды.
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Тэги: погода штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности сильный ветер

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