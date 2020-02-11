Россию накрывает эпидемия гриппа

Почти в половине субъектов Российской Федерации превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом.

В целом, по данным Всемирной организации здравоохранения, в европейских странах регистрируется высокая активность вирусов гриппа, при этом отмечена совместная циркуляция вирусов гриппа А и В.

Как отметили в Роспотребнадзоре, на шестой неделе года (3-9 февраля) на территории РФ «продолжается географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ». В основном заболевшие — это дети 7-14 лет и взрослое население.

«Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 37-ми [всего 85] субъектах Российской Федерации, а также в девяти центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации)», сообщили в Роспотребнадзоре.