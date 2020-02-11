Эксперт «Белой Руси»: единым от оппозиции будет радикал, который будет нарушать закон и провоцировать силовиков

Выбранный в рамках процедуры праймериз кандидат будет представлять не единую оппозицию, а ее «прозападную праволиберальную» часть. Такое мнение высказал эксперт аналитического центра объединения «Белая Русь» Петр Петровский.

На заседании экспертного клуба «Профессионально об актуальном» центра «Европейский диалог» он заявил, что кадровые перестановки в «вертикали» власти после парламентских выборов, в частности назначение генерал-майора КГБ Игоря Сергеенко руководителем Администрации президента, свидетельствуют о том, что «руководство Беларуси выбирает мобилизационный сценарий, что придает специфичный оттенок избирательной кампании».

Петровский считает, что выборы-2020 пройдут по консервативному сценарию: «Вопрос еще не решен, когда будут выборы президента, но главное для властей — не допустить сценария 2010 года (массовой несанкционированной акции протеста в Минске, разогнанной силовиками. — БелаПАН.). Потому что он ухудшит переговорные позиции как с Москвой, так и с Западом».

По его мнению, для этого есть все предпосылки: «В праймериз, которые планируется провести, основную роль будут играть активисты, имеющие более радикальные взгляды, чем электоральная база оппозиции. Единым кандидатом от оппозиции будет радикал, который будет провоцировать улицу, пытаться ее использовать, нарушать законодательство и пробовать разозлить правоохранительные органы».

Политолог считает, что выбранный в рамках процедуры кандидат будет представлять не единую оппозицию, а ее «прозападную праволиберальную» часть, поскольку его не поддержат партии, заявившие о намерении участвовать в выборах вне праймериз.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.