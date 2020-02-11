Бывший боец СОБРа, рассказавший об убийствах Захаренко и Гончара, скрывается в Швейцарии

Юрий Гаравский, рассказавший об убийствах экс-главы МВД Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, попросил политическое убежище в Швейцарии.

Фото DW

По словам бывшего бойца СОБРа, он не видит смысла скрывать свое местонахождение: «Отслеживая моих близких, вычислить мой номер телефона не составляет труда. А по коду можно узнать, какая это страна. Скорее всего, это уже сделали».

Гаравский заявил, что готов понести наказание за участие в политических убийствах, но хочет, чтобы его судили в Европе, а не в Беларуси.

При этом он не скрывает, что, даже находясь в Европе, опасается за свою жизнь: «После того, как мы убили этих людей, я все эти годы боялся, что нас начнут по одному либо ликвидировать, либо сажать. Я и сейчас не исключаю, что приедут меня убивать. Но все-таки здесь есть шансы выжить».

Бывший боец СОБРа оказался в Швейцарии в октябре 2018 года. Подробности того, как он туда попал и почему бежал из Беларуси, 41-летний Гаравский не сообщает. Решение по его ходатайству о предоставлении убежища власти этого государства пока не приняли, пишет DW.

Стоит отметить, что признание Гаравского о местонахождении и просьбе политического убежища появилось накануне визита главы внешнеполитического ведомства Швейцарии в Беларусь. Ожидается, что глава Федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис посетит Минск 12-13 февраля. Это первый в истории двусторонних отношений визит в Беларусь официального представителя Швейцарии такого уровня.