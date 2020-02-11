Более ста человек умерло за день от нового коронавируса — общее число жертв превысило тысячу

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По данным Госкомитета здравоохранения КНР, за понедельник, десятое февраля, число жертв коронавируса 2019-nCoV составило 108 человек.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Всего, по официальным данным, заболевшими считаются более 42,6 тыс. человек. За время обнаружения вируса умерло 1016 человек.


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С начала эпидемии 3996 человекам удалось побороть болезнь.

6 февраля сообщалось, что в Китае умер доктор Ли Вэньлян, который в конце прошлого года одним из первых забил тревогу, сообщив коллегам о надвигающейся беде.

В ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Сюжет: 2019-nCoV
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Тэги: вирус 2019-nCoV

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