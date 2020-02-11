ГАИ продолжает спецмероприятие

Специальное мероприятие, направленное на обеспечение безопасности наиболее уязвимой категории участников дорожного движения, проводится на этой неделе на территории Минской области.

Акция «Безопасный переход» началась в понедельник, 10 февраля, и продлится по пятницу, 14 февраля, включительно.

По информации региональной ГАИ, с начала года состояние пешеходного травматизма является большой проблемой.

Как отмечается, главными факторами, ведущими к подобным ДТП, являются нарушения Правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

Для сведения: с начала года уже произошло 39 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 12 человек погибли, 29 — получили травмы. Из 39 указанных аварий 21 произошла на пешеходных переходах, где 2 человека погибли и 19 — получили травмы.

Во время спецмероприятия ГАИ и дружинники возьмут под контроль места концентрации ДТП, пешеходные переходы, аварийно-опасные участки автодорог и улиц, наиболее подверженных риску наездов пешеходов.

В дорожной милиции напомнили, что, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель должен снизить скорость, вплоть до остановки, чтобы уступить дорогу пешеходам.

Если перед пешеходным переходом остановилось, стоит или замедлило движение транспортное средство, то водители других автомобилей, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны также снизить скорость движения.

Обязанности есть и у пешеходов. Имея преимущество, они обязаны быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части обязательно смотреть по сторонам, исключить разговоры по мобильному телефону и использования наушников при прослушивании какой-либо информации или музыки, своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств.

В ходе дежурств будет использован смешанный контроль с использованием автомобилей «оперативного назначения и имеющих гражданское исполнение».

Также при надзоре за соблюдением ПДД будут использованы технические средства, такие как видеокамеры, приборы фото-видеофиксации.