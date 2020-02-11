Доллар продолжает расти

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 11 февраля, начались с роста доллара и российского рубля.

Американская валюта добавляет еще 0,0083 пункта и торгуется на уровне 2,193 белорусского рубля, а российская валюта 0,0022 пункта — 3,4268 белорусского рубля за 100 российских.

А вот европейская валюта позиции сдает на 0,004 пункта — 2,388 белорусского рубля.

Экономические власти надеются, что в ближайшие пять-шесть лет доллар в Беларуси будет дорожать в среднем на четыре-пять копеек в год. В принципе, стабильный валютный курс для Беларуси уже не является мечтой — последние три с половиной года, повторимся, на валютном рынке было спокойно.

Вопрос в том, насколько вероятно, что такие же условия на валютном рынке сохранятся в будущем? Надо сказать, что начало 2020 года оказалось достаточно неожиданным. С начала года доллар в Беларуси подорожал примерно на 3% — с 2,11 до 2,18 рубля.