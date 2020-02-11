В МИД РФ не видят ничего удивительного в спорах с Беларусью

/ Политика
Просмотров: 560

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко, несмотря на все трудности в белорусско-российских отношениях, Беларусь остается стратегическим партнером России.


СМИ: Путину на встрече с Лукашенко важнее было не договориться по нефти, чем согласовать цену газа

В интервью «Известиям» дипломат подтвердил, что «в процессе сотрудничества между нашими странами порой возникают спорные сюжеты».

Однако, по его словам, принимая во внимание «высокую интенсивность» российско-белорусского взаимодействия в различных сферах, «ничего удивительного в этом нет». И последние дискуссии по тем или иным проблемным вопросам не призваны изменить суть Союзного государства.

Замминистра подтвердил, что для России Беларусь является «ближайшим союзником и стратегическим партнером», отношения с которым строятся на принципах «добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга».

Он выразил надежду на то, что стороны продолжат укрепление Союзного государства, которое дипломат назвал «наиболее продвинутой интеграционной структуры на постсоветском пространстве».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Андрей Руденко

Другие материалы на эту тему:

«Это были пугалки». Являлся ли проект аншлюса Беларуси блефом Кремля?

«Это были пугалки». Являлся ли проект аншлюса Беларуси блефом Кремля?

Москва пошла в новую информационную атаку на Минск

Москва пошла в новую информационную атаку на Минск

Кремль поставил крест на интеграции?

Кремль поставил крест на интеграции?

Кашка на воде. Лукашенко не добился в Сочи от Путина скидок на нефть и газ

Кашка на воде. Лукашенко не добился в Сочи от Путина скидок на нефть и газ