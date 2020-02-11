В МИД РФ не видят ничего удивительного в спорах с Беларусью

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко, несмотря на все трудности в белорусско-российских отношениях, Беларусь остается стратегическим партнером России.

В интервью «Известиям» дипломат подтвердил, что «в процессе сотрудничества между нашими странами порой возникают спорные сюжеты».

Однако, по его словам, принимая во внимание «высокую интенсивность» российско-белорусского взаимодействия в различных сферах, «ничего удивительного в этом нет». И последние дискуссии по тем или иным проблемным вопросам не призваны изменить суть Союзного государства.

Замминистра подтвердил, что для России Беларусь является «ближайшим союзником и стратегическим партнером», отношения с которым строятся на принципах «добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга».

Он выразил надежду на то, что стороны продолжат укрепление Союзного государства, которое дипломат назвал «наиболее продвинутой интеграционной структуры на постсоветском пространстве».