Беларусь начала забор технологической нефти из нефтепровода «Дружба»

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Беларусь начала забор технологической нефти из нефтепровода «Дружба» для белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе концерна «Белнефтехим», в настоящее время происходит «оптимизация ресурсов в условиях снижения поставок нефти».


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«Этот забор идет с участков, не задействованных в транзите нефти, чтобы не повлиять на объемы транзита и прокачки, российская сторона уведомлена. Здесь без партизанщины. Мера временная. Забор идет с условием консервации и последующей оперативной возможностью восстановить эти участки для прокачки, то есть расконсервировать и задействовать», — сообщил представитель концерна.

Технологическая нефть — это остатки нефти, нефтепродуктов, нефтесодержащей жидкости в нефтепроводах, трубах, резервуарах. Особенностью технологического процесса транспортировки является, в том числе, стабильность таких остатков. Технологическая нефть поддерживает давление в трубе и обеспечивает эффективность эксплуатации нефтепровода до точки отбора ее контрагентом.


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Минск и Москва не могут договориться о цене на поставляемую в Беларусь российскую нефть. Из-за отсутствия контракта Россия с нового года прекратила поставки нефти. Белорусское правительство ведет комплексную работу по поиску альтернативных поставщиков.

Россия не поставляет нефть в Беларусь без премии к цене, которая составляет около 10 долларов за тонну. В Беларуси отказались ее платить, ссылаясь на то, что из-за налогового маневра цена российской нефти и так увеличилась. Сейчас она составляет 83% мировой.

7 февраля в Сочи состоялся очередной раунд переговоров Лукашенко и Путина по вопросам поставки российских энергоносителей в Беларусь. Заместитель главы Администрации президента Дмитрий Козак по итогам переговоров глав государств заявил журналистам, что стороны договорились сохранить условия поставки газа в ценах 2019 года. Поставки нефти, по его словам, будут идти по рыночным ценам.


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«Мы будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране», — дополнил российский чиновник.

«Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Цены на сырую нефть формируются рынком и административно не регулируются. Это все останется. Но мы будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений, чтобы обеспечить Беларусь необходимыми объемами нефти», — подчеркнул Козак.

Итоги переговоров также прокомментировал первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой. «Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — заявил Крутой журналистам.


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«Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш президент и белорусская сторона», — отметил первый вице-премьер. «Беларуси не нужно никаких специальных, эксклюзивных условий, мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — подчеркнул Крутой.

Сейчас группа компаний «Сафмар» близкого к Александру Лукашенко бизнесмена Михаила Гуцериева является единственным поставщиком российского углеводородного сырья в Беларусь.

Также закуплена и с конца января перерабатывается партия норвежский нефти в 80 тыс. тонн. В сложившейся ситуации белорусские заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке. Они перерабатывают от 16 до 20 тысяч тонн нефти в сутки и в первую очередь обеспечивают топливом внутренний рынок.
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Тэги: транзит нефти поставки нефти трубопровод Дружба

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