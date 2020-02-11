Лукашенко созвал совещание с руководством госСМИ

/ Общество
Просмотров: 2033

Александр Лукашенко проводит сегодня во Дворце независимости совещание с руководителями крупных государственных СМИ.


Москва пошла в новую информационную атаку на Минск

Как утверждает telegram-канал «Пул Первого», «никакой чрезвычайщины» нет, так как совещание «давно было в президентских планах».

В поле зрения участников мероприятия, как отмечет telegram-канал, «фейки, современные информманипуляции и противоборство на медиаполе».

Лукашенко вновь напомнил, что «СМИ сегодня — оружие массового поражения», а поэтому «без информационного суверенитета — сегодня никуда»: «Информационная отрава сродни химическому оружию».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: СМИ информационная безопасность Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Концепция информационной безопасности. Кого и от чего она защищает

Концепция информационной безопасности. Кого и от чего она защищает

Концепция информационной безопасности. Что будет в этом документе

Концепция информационной безопасности. Что будет в этом документе

Лукашенко: у нас полная демократия, которой ни в одной стране мира нет

Лукашенко: у нас полная демократия, которой ни в одной стране мира нет

Хватит ли у государственных СМИ пороху отбить информационные атаки Москвы

Хватит ли у государственных СМИ пороху отбить информационные атаки Москвы