Лукашенко созвал совещание с руководством госСМИ

Александр Лукашенко проводит сегодня во Дворце независимости совещание с руководителями крупных государственных СМИ.

Как утверждает telegram-канал «Пул Первого», «никакой чрезвычайщины» нет, так как совещание «давно было в президентских планах».

В поле зрения участников мероприятия, как отмечет telegram-канал, «фейки, современные информманипуляции и противоборство на медиаполе».

Лукашенко вновь напомнил, что «СМИ сегодня — оружие массового поражения», а поэтому «без информационного суверенитета — сегодня никуда»: «Информационная отрава сродни химическому оружию».