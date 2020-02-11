Лукашенко поставил задачи государственным СМИ

На сегодняшнем совещании с руководством государственных средств массовой информации Александр Лукашенко рассказал, как надо работать.

Фото пресс-службы президента

По мнению главы государства, несмотря на все большее влияние интернета, «телевизору всегда быть», а поэтому необходимо работать над качеством ТВ-картинки и наполнением сюжетов.

Он считает, что белорусским каналам не хватает остроты и оперативности.

Еще одно замечание: нужно отходить от зарубежных платформ, а давать больше своей телепродукции.

«Я просто этого даже не понимаю. Наше пространство, наше телевидение, наш телевизор, наш канал ОНТ (и неплохой). Пора уже решить главную проблему: это наше. А если кто-то хочет сюда прийти — пожалуйста, как мы туда. Платите деньги, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим — может быть», — приводит слова Лукашенко telegram-канал «Пул Первого».

Газетам, по мнению президента, нужно печатать больше аналитики, а журналистам становиться лидерами общественного мнения.

Также, подчеркнул Лукашенко, «нашим СМИ в интернете нужно работать масштабнее».