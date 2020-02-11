Лукашенко — госСМИ: не надо перебирать, похваливая президента

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Александр Лукашенко призвал руководителей крупнейших государственных СМИ не перебарщивать в похвальбе президента.

Фото пресс-службы президента

На сегодняшнем совещании он подчеркнул, что «наши новости» должны быть «донесены до каждого и услышаны всеми».


Лукашенко поставил задачи государственным СМИ

Глава государства считает, что сегодня в представителей государственных СМИ никто камень не бросит.

«Если вы там где-то что-то о президенте сказали, вам никто никогда честно, объективно в глаз не ткнет и не скажет, что ворюга какой-то или человек, занимающийся пропагандой ради того, чтобы только удержать власть и обеспечить себя и свое ближайшее окружение. Но это не значит, что надо перебирать, похваливая президента. Надо все делать по-деловому», — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Лукашенко считает, что власть и пресса должны вместе работать, «поддерживая, дополняя и усиливая друг друга».
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Тэги: СМИ Персона: Александр Лукашенко

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