В помощь бизнесу. ФСЗН назвал всех должников по страховым взносам

На сайте ФСЗН размещены списки плательщиков обязательных страховых взносов, которые имеют самые большие суммы просроченной задолженности.

Речь идет о долгах государственных организаций и частных фирм по платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь согласно данным формы ведомственной отчетности 4-фонд (Минтруда).

В списки включены плательщики обязательных страховых взносов, которые ведут деятельность и не находятся в стадии ликвидации (банкротства). ФСЗН отобрал тех должников, чья сумма долга превышает 100 рублей.

Информация приведена по состоянию на 1 января 2020 года.

Так, в Брестской области насчитывается 138 должников. Наибольший просроченный долг среди плательщиков обязательных страховых взносов числится за ОАО «Строительный трест № 8» (1 015 681 рубль).

В Витебской области имеется 256 должников. Самую большую задолженность имеет унитарное предприятие «Мерецкие» (1 441 210 рублей).

В Гомельской области выявлено 49 должников. Больше всех Фонду должно ООО «Гомельский автобусный завод» (47 865 рублей).

В Гродненской области насчитывается всего 29 должников. Наиболее крупная сумма просроченного долга числится за госпредприятием «Мостовская МПМК-155» (219 485 рублей).

Могилевская область представлена 133 должниками. Больше других ФСЗН задолжал филиал ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» ММУ «Промвентиляция» (154 587 рублей).

Минское областное управление ФСЗН насчитало у себя 335 должников. Самая крупная сумма долга — у ЗАО «Группа производственных технологий и авиационного машиностроения «Аэромаш» (483 618 рублей).

В Минске числится 134 должника из числа плательщиков обязательных страховых взносов.

На первом месте стоит ОАО «БЕЛГРАН» (125 940 рублей), на втором — госпредприятие «Жилкомплект» (113 578 рублей), на третьем — СЗАО «ЛадаГарант» (75 743 рубля).