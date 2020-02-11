Зеленский назначил нового главу Офиса президента

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Владимир Зеленский принял сегодня кадровые решения, касающиеся функционирования Офиса президента (бывшая Администрация главы государства).

Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, сначала он уволил с должности главы Андрея Богдана, а затем назначил на освободившийся пост Андрея Ермака.

Новому руководителю 49 лет. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. До нового назначения работал помощником президента.
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Тэги: Украина Офис президента Украины Персона: Андрей Богдан Владимир Зеленский Андрей Ермак

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