Зеленский назначил нового главу Офиса президента

Владимир Зеленский принял сегодня кадровые решения, касающиеся функционирования Офиса президента (бывшая Администрация главы государства).

Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, сначала он уволил с должности главы Андрея Богдана, а затем назначил на освободившийся пост Андрея Ермака.

Новому руководителю 49 лет. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. До нового назначения работал помощником президента.