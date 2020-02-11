На 1 млрд долларов: выручка от экспорта товаров снизился, а услуг — выросла

Валютная выручка в 2019 году от экспорта товаров снизилась на миллиард долларов, от экспорта услуг — на миллиард выросла, свидетельствуют статданные Национального банка.

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По информации регулятора, валютные поступления в страну по итогам 2019 года составили 41,7 млрд долларов и увеличились на 193,1 млн долларов, или 0,5%, по сравнению с предыдущим годом.

При этом валютная выручка от экспорта товаров составила 31,3 млрд долларов и сократилась на 1,06 млрд долларов, или на 3,3% по сравнению с 2018 годом.

В то же время валютная выручка от экспорта услуг сложилась по итогам 2019 года 9,49 млрд долларов и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 11,3%, или на 1,11 млрд долларов.

Основной вклад в прирост экспорта услуг в прошлом году внесли компьютерные услуги. Согласно последним официальным статданным, за январь-ноябрь прошлого года экспорт компьютерных услуг увеличился на полмиллиарда долларов (на 34,7%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года до 1,87 млрд долларов.

В то же время основной вклад в сокращение экспорта товаров внесли нефтепродукты. За январь-ноябрь прошлого года экспорт нефтепродуктов сократился на 20,3%, или на 1,23 млрд долларов.

В 2019 году экспорт белорусских нефтепродуктов существенно снизиться по сравнению с 2018 годом, заявлял ранее журналистам вице-премьер Игорь Ляшенко, отвечая на вопросы БелаПАН.

Он отмечал, что поскольку Россия ограничила поставки нефтепродуктов в Беларусь с 1 ноября 2018 года, «миллион, может, полтора миллиона тонн» из белорусского экспорта нефтепродуктов может выпасть в 2019 году.

Напомним, Россия в позапрошлом году подняла вопрос об ограничении поставок нефтепродуктов в Беларусь. Данную инициативу российские власти мотивировали потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов с территории Беларуси.

Осенью 2018 года по итогам переговоров правительств двух стран вице-премьеры Беларуси и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

Протокол, подписанный вице-премьерами двух стран, предусматривает, что с ноября 2018 года Беларусь из России может импортировать только нефтепродукты, которые не производятся в республике.