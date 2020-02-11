Шуневич обсудил с Басковым дела минского «Динамо»

Во вторник, 11 февраля, прошла встреча главы наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игоря Шуневича с генеральным директором клуба Дмитрием Басковым.

Фото из архива ХК «Динамо-Минск»

Шуневич и Басков, как сообщает пресс-служба «зубров», обсудили заключительный отрезок регулярного чемпионата КХЛ, а также планы по работе «бело-голубых» в оставшийся до окончания сезона период.

Кроме этого, руководство клуба обсудило перспективы развития и подготовку «Динамо» к следующему сезону.

Напомним, в конце минувшей недели в сети появились слухи о том, что Игорь Шуневич был арестован по «сахарному делу» и находится в СИЗО КГБ. Однако в понедельник официальный представитель спецслужбы Андрей Ярош заявил, что экс-глава МВД «не является участником процесса ни по одному уголовному делу, находящемуся в производстве следственного управления КГБ».