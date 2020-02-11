Глава Минэнерго Литвы: страны Балтии договорятся об общей позиции по БелАЭС в ближайшее время

Страны Балтии могут прийти к общей позиции по строящейся Белорусской АЭС в ближайшие недели.

Как заявил в интервью радиостанции Ziniu radijas министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, передает новостной портал Delfi , переговоры идут, вырабатывается общая позиция с латвийскими и эстонскими партнерами «для создания плана предотвращения импорта в балтийские страны электроэнергии, произведенной в Беларуси».

«Видя атмосферу и конструктивность, одновременно и вовлеченность Еврокомиссии, я верю, что у нас будет действительно очень хороший компромисс», — подчеркнул чиновник.

7 февраля премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис по итогам переговоров со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем и эстонским — Юри Ратасом в Таллинне заявил, что страны Балтии «близки к общей позиции не покупать электроэнергию с небезопасной Белорусской АЭС».

По словам литовского премьера, он не сомневается в том, что балтийским государствам совместно с Европейской комиссией удастся найти решение «о надлежащем механизме контроля за происхождением электроэнергии», попадающей в их электрические сети «из третьих стран».

На этой встрече Сквернялис, Кариньш и Ратас «договорились поручить министрам энергетики подписать декларацию о намерениях относительно конкретных мер по обеспечению того, чтобы электроэнергия с небезопасной АЭС в Островце с момента начала ее работы не покупалась».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) неподалеку от границы с Литвой за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

Согласно последним заявлениям чиновников, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2020 год, второго — на 2021 год. Предполагается, что станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Самым активным критиком БелАЭС является Литва. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Литва призвала соседей из ЕС (Латвию, Эстонию, Польшу и Финляндию) не покупать электроэнергию с атомных электростанций в Беларуси и Калининградской области России.

13 августа 2019 года на сайте Министерства экономики Латвии было опубликовано сообщение о том, что правительство страны приняло решение организовать торговлю электричеством со странами вне Евросоюза непосредственно через латвийскую границу в целях смягчения рисков возможного сокращения потока электроэнергии или отрицательных колебаний тарифов на этот ресурс.

Речь идет о торговле посредством российских сетей, через которые может передаваться в том числе белорусская электроэнергия. Таким образом Латвия решила обезопасить себя от возможных последствий блокировки электричества из Беларуси, которое сегодня поступает в страны Балтии исключительно через Литву.

16 января премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам состоявшейся в Минске встречи с Кришьянисом Кариньшем заявил журналистам, что Беларусь проработает с Латвией возможность прямой поставки в эту страну белорусской электроэнергии.

«В частности, мы обсуждали вопросы энергетики. Договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвию, а не через сопредельные страны», — сказал глава белорусского правительства.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встрече с белорусскими журналистами 4 февраля в Минске заявил, что не имеет «больших иллюзий» относительно БелАЭС.

«У нас разные точки зрения (с белорусской стороной на АЭС. — БелаПАН.). У вашего правительства были высказывания, что это ваша гордость, этот проект, и так далее. А я откровенно сказал, что у вас это гордость, а у нас беда, — отметил глава литовской дипломатии. — Но мы можем попытаться понять, что нужно для того, чтобы радикально улучшить безопасность АЭС, — это не только благо для Литвы, но и вопрос безопасности для ваших граждан».

По словам Линкявичюса, одно из возможных решений — международные эксперты «приедут и выделят самые основные стандарты безопасности, которые должны быть выполнены перед запуском станции».

Со стороны Беларуси есть готовность принять делегацию представителей ENSREG (Европейская группа регуляторов ядерной безопасности) и генерального директора Еврокомиссии по энергетике, отметил глава МИД Литвы.

«Наша оценка по поводу АЭС не изменится. Но надо еще раз оценить сейсмические риски, реагирование на наводнения, большие катастрофы и так далее. На сегодняшних встречах почувствовал, что есть понимание. Хорошо, если будет воплощено в жизнь», — сказал Линкявичюс.