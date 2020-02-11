Россия отвергла предложение Беларуси по кредиту на БелАЭС

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Беларусь просит Россию пересмотреть условия кредита на строительство БелАЭС, сообщил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак. Однако текущие предложения Минска, по его словам, не могут быть приняты.

«Белорусские коллеги настоятельно просят нас пересмотреть условия действующего соглашения. Консультации такие идут в рабочем порядке, ничего особенного не происходит», — сказал Сторчак, передает РБК.

Замминистра заявил, что нужно искать компромиссы в другой плоскости, так как «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».

О том, что вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки уже обсуждался президентами РФ и Беларуси, Александр Лукашенко говорил в сентябре 2018 года. Белорусская сторона мотивировала такую необходимость тем, что сроки по строительству были нарушены российской стороной.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Пуск первого энергоблока БелАЭС неоднократно переносился с 2018 года.


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По соглашению, погашение кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев. Отмечалось, что Беларусь обязана проводить все платежи в пользу российской стороны в долларах. На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка составит «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых».

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь кредит на АЭС Персона: Сергей Сторчак Дмитрий Крутой

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