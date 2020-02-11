Правительство Украины начало реализацию инициативы Зеленского о совместном проведении с Беларусью Олимпийских игр

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На заседании оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских играх в Токио премьер-министр Алексей Гончарук поручил «изучить опыт Беларуси в проведении ІІ Европейских игр и опыт европейских стран в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр», а также «разработать четкий план в соответствии с конкурсными требованиями, установленными Международным олимпийским комитетом», сообщила пресс-служба Кабинета министров.

«Это важный и ответственный имиджевый шаг. Такие масштабные проекты способствуют инфраструктурному обновлению государства, росту туристической привлекательности и национального престижа в мире в целом», — заявил Гончарук.


Лукашенко хочет принять Олимпиаду совместно с Украиной или Россией

Владимир Зеленский озвучил свою идею о совместном проведении Олимпийских игр в 2019 году. Александр Лукашенко воспринял ее положительно. «Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины, который предлагает нам вместе подумать над тем, не замахнуться ли нам на Олимпийские игры на две страны и провести. Это нам под силу», — заявил белорусский руководитель в октябре прошлого года в Житомире на Форуме регионов Украины и Беларуси.
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Тэги: Беларусь-Украина Олимпийские игры Персона: Алексей Гончарук Город: Киев

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