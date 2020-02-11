Калининградским супругам грозит до 20 лет лишения свободы за съемку собственной свадьбы

ФСБ завершила расследование дела в отношении двух жителей Калининграда, которых обвиняют в государственной измене за то, что во время видеосъемок их свадьбы в кадр попал приглашенный на торжество действующий сотрудник ФСБ.

Теперь спецслужбы обвиняют супругов Антонину Зимину и Константина Антонца в раскрытии личности действующего сотрудника. Как напоминает kommersant.ru , директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина и ее муж были арестованы в июле 2018 года по обвинению в госизмене. Но тогда суть обвинений следствием публично не раскрывалась.

Лишь недавно стало известно, что видео и фотографии с этой свадьбы якобы изучили спецслужбы Латвии, которые смогли опознать на них действующего сотрудника ФСБ.

Родственники обвиняемых объясняют, что контрразведчик по имени Максим — бывший одноклассник Зиминой по Балтийскому университету. Он, выпив за праздничным столом, раздавал гостям свои визитные карточки, фотографировался с ними, рассказывал о своей работе.

Однако виновным оказался не словоохотливый и охотно позирующий сотрудник ФСБ, а супруги Зимина и Антонец. Женщина с июля 2018 года содержится в московском СИЗО. Чекист Максим не проходит по делу даже свидетелем.

По предъявленной статье супругам теперь грозит до 20 лет лишения свободы.