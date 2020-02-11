Беларусь сыграет с Австралией и Бельгией за право выйти в полуфинал Кубка федерации

Вечером 11 февраля состоялась жеребьевка финального турнира Кубка федерации.

Группа 1: Франция, Россия, Венгрия;

Группа 2: Австралия, Беларусь, Бельгия;

Группа 3: США, Испания, Словакия;

Группа 4: Чехия, Германия, Швейцария.

В первую десятку рейтинга Кубка федерации входят команды Франции, Австралии, США, Чехии, Беларуси, Германии, России (+9 позиций), Румынии, Испании и Словакии (+5 позиций). Бельгия 12-я.

В мировом онлайн-рейтинге Барти (Австралия) занимает 1-е место, Соболенко — 13-е, Мертенс (Бельгия) — 21-е, Эйтванк (Бельгия) — 48-е, Азаренко — 53-е, Томлянович (Австралия) — 55-е, Флипкенс (Бельгия) — 81-е, Стосур (Австралия) — 98-е.

Финальный турнир пройдет с 14 по 19 апреля в Будапеште.