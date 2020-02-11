Прокурор просит приговорить анархистов Емельянова и Комара к семи годам лишения свободы

Прокурор Максим Сенив просит суд приговорить анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима за акции у минского СИЗО № 1.

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По информации правозащитной организации «Правовая инициатива», прокурор считает, что предварительное следствие правильно квалифицировало деяния обвиняемых, и пришел к выводу, что обвиняемые действовали по предварительному сговору.

Анархистов обвиняют в том, что 25 сентября 2019 года они бросили в здание Минского городского суда две лампочки с краской. Кроме того, им вменяют в вину то, что ночью 13 октября они бросили емкость с зажигательной смесью в дверь СИЗО № 1 по улице Володарского (возгорания не произошло). Повторный инцидент у СИЗО произошел ночью 20 октября, жидкость загорелась, в результате чего незначительно было повреждено покрытие двери. Представитель СИЗО оценила ущерб в 1 рубль 48 копеек, ущерб зданию суда оценивается в 143 рубля 22 копейки. Процесс ведет судья суда Советского района Минска Якунчихин.

Правозащитники сообщают, что Емельянов признал вину частично. Комар вину не признал полностью. Ранее он заявил, что первоначальные показания давал под давлением сотрудников ГУБОПиК. Они якобы угрожали поместить Комара в камеру к заключенным с низким социальным статусом. В ИВС его якобы избил сокамерник и, угрожая изнасилованием, заставил написать явку с повинной.

Приговор будет оглашен 12 февраля.