Комитет госконтроля начал проверять мастерские художников на предмет целевого использования

Комитет государственного контроля проводит проверку творческих мастерских Белорусского союза художников (БСХ) на предмет их целевого использования, сообщил БелаПАН заместитель председателя союза по творческим и общим вопросам Андрей Басалыга.

Ранее КГК провел мониторинг мастерских Белорусского союза дизайнеров. В ряде случаев проверяющие пришли к выводу, что члены союза, которые как творческие работники имеют право на льготы при аренде мастерских, не могут претендовать на эти льготы, поскольку продают свои работы, а значит занимаются коммерческой деятельностью. В результате некоторые коммунальные организации — владельцы арендуемых помещений по рекомендации комитета сделали перерасчет за все годы аренды и выставили союзу дизайнеров к оплате счета без учета льгот.

Союз дизайнеров высказал несогласие с выводами комитета. 23 января в ситуацию вмешался председатель КГК Леонид Анфимов. Он посетил мастерскую художника и дизайнера Владимира Цеслера, к которому у проверяющих возникли претензии. Анфимов признал, что в случае с Цеслером претензии его подчиненных были необоснованными, но отметил, что вопрос о предоставлении льгот по арендной плате за помещения для общественных организаций «требует изучения по каждому конкретному случаю».

Басалыга сообщил БелаПАН, что мастерские союза художников «начали мониторить, но пока никаких конкретных действий не предпринималось». «Мы, может быть, следующие [в очереди на лишение льгот]. Взялись не только за мастерские дизайнеров, художников, но и архитекторов. А архитекторы все до одного индивидуальные предприниматели. Я считаю, что государство не там ищет деньги. Здесь денег не найти, а искусство загубить можно», — заявил представитель союза.

По словам зампредседателя БСХ, ситуация с мастерскими сейчас обсуждается. Члены творческих союзов подняли этот вопрос на коллегии Министерства культуры 7 февраля, но «так просто государство не сдается».

«Ситуация касается коммерческого существования художника в нашем творческом пространстве, — сказал Басалыга. — Если мы говорим, что он просто творец и не имеет возможности продавать свои работы, то он обречен на вымирание. А если он может зарабатывать своим творчеством, то он должен быть индивидуальным предпринимателем. Ситуация с Цеслером именно такая: он является предпринимателем. И тут к нему сразу пришли, мол, ага, ты зарабатываешь деньги, давай мы тебя пощиплем по максимуму».

«Грань между коммерческим искусством и просто искусством пока не найдена. Художник производит не только определенный духовный продукт, но и материальный. И это материальное измерение может быть очень широким, стоить от нуля и до бесконечности», — подчеркнул Басалыга.

На коллегии Минкультуры 7 февраля заместитель премьер-министра Игорь Петришенко поручил в этом году откорректировать Кодекс о культуре таким образом, чтобы разрешить ситуацию с творческими мастерскими.