Коронавирус продолжает убивать людей: уже более 1,1 тыс. жертв

Новый коронавирус 2019-nCoV продолжает уносить жизни людей. По официальным данным Госкомитета по здравоохранению КНР, на данный момент болезнь обнаружена у 45,18 тыс. человек.

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Медики отметили, что справиться с недугом удалось 4 811 человекам. В то же время вирус забрал 1115 жизни.

6 февраля сообщалось, что в Китае умер доктор Ли Вэньлян, который в конце прошлого года одним из первых забил тревогу, сообщив коллегам о надвигающейся беде.

В ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»: «Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус 2019-nCoV, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался. Всего на новую инфекцию обследовано уже более 300 человек. Выявлены грипп А, грипп В, микоплазма, риновирусы и т.д.