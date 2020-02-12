С Запада Европы пришли фронтальные разделы — объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие дни погоду на территории Беларуси будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы.

По прогнозам Белгидромета, будет преобладать облачная погода. Выпадут осадки: мокрый снег и дождь. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест +2..+4°C;

Витебск +1..+3°C;

Гомель +2..+4°C;

Гродно +2..+4°C;

Могилев +1..+3°C;

Минск +1..+3°C.

Из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности. Спасатели при порывистом ветре советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Ранее сообщалось, что в первые два дня февраля в Беларуси были зафиксированы температурные рекорды.