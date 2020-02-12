В Минске «Хёндэ» сбил пьяного пешехода-нарушителя

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 71-летний пешеход, произошло накануне поздно вечером в столице на улице Долгобродской.

Фото УГАИ Минска

Как сообщила представитель ГАИ Партизанского района Татьяна Сподабаева, «Хёндэ» в районе Минского завода шестерен сбил переходившего в неположенном месте дорогу пенсионера.

Мужчина, который, по данным ГАИ, находился в нетрезвом состоянии, с травмами был доставлен в больницу.

Напомним, на этой неделе на территории Минской области проводится специальное мероприятие, направленное на обеспечение безопасности пешеходов.