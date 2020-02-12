Россию завалили контрабандными белорусскими сигаретами

Жители подавляющего большинства регионов России курят контрабандные сигареты из Беларуси.

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Как отмечает IT-компания «Эвотор», проанализировав данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей стране в январе 2020 года, контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах.

В исследовании учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально — NZ, Minsk, FEST, Credo, пишет 1prime.ru .

Так, сообщается, что каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Беларуси (22%). В Дагестане — каждая десятая (10%). Существенная доля нелегальных белорусских сигарет зафиксирована в Вологодской (8%), Ивановской (7%) и Волгоградской областях (5%), а также в Санкт-Петербурге (6%).

Как отмечают эксперты, выбор нелегального «курева» связан с ценой, которая почти на 41% ниже легальных сигарет.