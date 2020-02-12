До 700 млн евро: немецкие страховщики считают, в какую сумму им обошелся ураган «Забине»
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Компания Aon, предоставляющая услуги в области управления рисками, оценила подлежащие возмещению убытки для страховой отрасли в связи с ураганом «Забине» от 500 до 700 млн евро.
Специалисты, пишет
«Эти меры, по всей вероятности, способствовали тому, что расходы не оказались существенно выше», — приводится мнение экспертов Aon.
Во время продвижения «Забине» скорость ветра местами превышала 170 км/ч.