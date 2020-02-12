В Минске такси сбило женщину — она в больнице

Пешеход получила травмы в результате наезда автомобиля такси.

Фото УГАИ Минска

По предварительной информации представителя ГАИ Заводского района Анастасии Забавской, ДТП произошло на улице Шишкина.

59-летний водитель такси сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

«Скорая» доставила пострадавшую в больницу.

Ранее сообщалось, что накануне поздно вечером в Минске на улице Долгобродской «Хёндэ» сбил 71-летнего пешехода, переходившего в неположенном месте дорогу.