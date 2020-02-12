Российский рубль резко подпрыгнул на открытии торгов

Российский рубль резко дорожает на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 12 февраля.

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Так, российский рубль добавляет сразу 0,0494 пункта и торгуется на отметке 3,478 белорусского рубля за 100 российских.

Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдают:

евро на 0,0032 пункта — 2,3886 белорусского рубля;

доллар на 0,0005 пункта — 2,1919 белорусского рубля.

По мнению директора по развитию «ФТМ Брокерс» Александра Сабодина, «курс белорусского рубля зависит от ситуации в платежном балансе. «Чтобы ситуация там была в порядке, валютная выручка Беларуси должна расти, а это возможно только при благоприятных условиях поставок нефти и газа в Беларусь», — отметил эксперт в комментарии для БелаПАН.

Ранее сообщалось, что в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.