После визита в Добруш Лукашенко распорядился выделить 186 млн рублей местной бумажной фабрике

Государство выделит в 2020-2021 годах 186,2 млн рублей на завершение инвестиционного проекта по техническому переоснащению Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» и организацию «под ключ» производства мелованных и немелованных видов картона.

Как сказано в указе №44, текст которого опубликован на pravo.by, заем выделяется для приобретения оборудования, оплаты проектных, изыскательских, строительно-монтажных, пусконаладочных работ и прироста чистого оборотного капитала.

Уже в этом году будет выделено 177,1 млн рублей; в 2021 году — до 9,1 млн. рублей.

Указом поручено завершить в 2022 году реализацию инвестиционного проекта, предусмотрев завершение строительства и комплектации комплекса по производству мелованных и немелованных видов трехслойного картона производительностью 200 тыс. тонн в год; ввод в эксплуатацию комплекса в 2020 году и его выход на проектную мощность в 2022 году.

Застройщиком определено ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», филиалом которого является Добрушская бумажная фабрика, подрядной организацией по оказанию услуг в части запуска оборудования основного технологического производства —компания Andritz AG (Австрия).

Документом определен и ряд налоговых льгот. В частности предприятие освобождается в 2020–2022 годах от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами, на технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, сырье и материалы.

Условием господдержки, в соответствии с указом, является достижение застройщиком в 2020–2030 годах ежегодно показателей по рентабельности продаж, темпам роста производительности труда и снижению уровня затрат на производство и реализацию объемов продукции, доведенных концерном «Беллесбумпром».

В случае невыполнения застройщиком условия оказания господдержки бюджетный заем подлежит досрочному возврату в республиканский бюджет в течение четырех лет, но не позднее 2030 года.