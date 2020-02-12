Белорусские и латвийские военные собираются расширить сотрудничество

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В четверг-пятницу в Риге пройдет рабочая встреча представителей военных властей Беларуси и Латвии.

Как отметили в Минобороны Беларуси, стороны проведут оценку выполнения положений договоренности в 2019 году, рассмотрят предложения, направленные на повышение эффективности принимаемых дополнительных мер доверия и безопасности.

Представители вооруженных сил Беларуси и Латвии также планируют согласовать вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2020 году.

Напомним, военнослужащие Сил специальных операций Отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Бресте прибыли в Псков для участия в первых в этом году совместных белорусско-российских военных учениях.
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Тэги: Беларусь-Латвия

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