Белорусские и латвийские военные собираются расширить сотрудничество

В четверг-пятницу в Риге пройдет рабочая встреча представителей военных властей Беларуси и Латвии.

Как отметили в Минобороны Беларуси, стороны проведут оценку выполнения положений договоренности в 2019 году, рассмотрят предложения, направленные на повышение эффективности принимаемых дополнительных мер доверия и безопасности.

Представители вооруженных сил Беларуси и Латвии также планируют согласовать вопросы двустороннего сотрудничества в области контроля над вооружениями в 2020 году.

Напомним, военнослужащие Сил специальных операций Отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в Бресте прибыли в Псков для участия в первых в этом году совместных белорусско-российских военных учениях.