Нацбанк снизил ставку рефинансирования

Национальным банком принято решение о снижении ставки рефинансирования. Решение вступит в силу 19 февраля.

Как сообщается, ставка рефинансирования снизится с 9 до 8,75 процента годовых. Также снизятся ставки: по кредиту овернайт — 10 до 9,75 процента годовых, по депозиту овернайт — с 8 до 7,75 процента годовых.

Ранее Naviny.by сообщали, что Нацбанк Беларуси не видит серьезных рисков для ценовой и финансовой стабильности в 2020 году.

Предыдущий раз Нацбанк снижал ставку рефинансирования в ноябре с 9,5% до 9% годовых, а ранее — в августе с 10% до 9,5% годовых. До этого в течение года регулятор откладывал снижение ставки рефинансирования, обосновывая такое решение некоторым ускорением инфляционных процессов в стране.

Зарубежные аналитики ранее прогнозировали, что белорусские власти будут продолжать снижать ставку рефинансирования в 2020 году. В частности экономисты «Сбербанка» ранее предполагали, что Национальный банк Беларуси в 2020 году может продолжить практику снижения ставки рефинансирования «в случае отсутствия внешних шоков».

Как отмечал в ноябре председатель правления Нацбанка Павел Каллаур, комментируя перспективы изменения ставки рефинансирования в 2020 года, динамика будет зависеть от ситуации на потребительском рынке.

«В последующем при принятии решений по денежно-кредитной политике правление Национального банка продолжит учитывать весь комплекс внешних и внутренних условий, в первую очередь фактическую и ожидаемую динамику инфляции в сравнении с целевым ориентиром, а также степенью реализации указанных выше проинфляционных рисков», — сказал Каллаур.