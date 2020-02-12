Минск и Лондон хотят развивать политическое и экономическое сотрудничество

Беларусь и Великобритания подтверждают заинтересованность в развитии политического и экономического сотрудничества. Об этом заявлено в ходе встрече посла Беларуси Сергея Алейника с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Кристофером Пинчером 11 февраля в Лондоне.

Фото МИД Беларуси

Как сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, собеседники отметили положительную динамику белорусско-британских отношений, подтвердили взаимную заинтересованность сторон развивать, в том числе в контексте Брексита, экономическое и инвестиционное сотрудничество в рамках межправительственного торгового диалога.

Алейник и Пинчер обменялись мнениями об углублении политического диалога между Беларусью и Великобританией, а также взаимодействия двух стран в международных организациях.

Дипломатические отношения между Беларусью и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии установлены 27 января 1992 года. В 1996 году Великобритания одной из первых в Евросоюзе ратифицировала соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Беларусью и ЕС.

В сентябре 2017 года состоялся визит в Беларусь государственного министра по делам Европы и Америки МИД Великобритании. Весной 2018 года впервые за 25 лет состоялся официальный визит в Великобританию министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. В том же году Минск посетила британская парламентская делегация.

По данным МИД Беларуси, Великобритания является одним из ведущих экономических партнеров страны. По экспорту белорусских товаров Великобритания последние несколько лет занимает третье место после России и Украины.

Товарооборот за январь-ноябрь 2019 года составил 2.431.674,8 тысячи долларов, что на 22,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе экспорт составил 2.162.272,2 тысячи долларов (-23,9%), импорт — 269.402,6 тысяч долларов (-5,7%). Сальдо положительное — 1.892.869,6 тысячи долларов.

Ведущие позиции экспорта из Беларуси в Великобританию — нефтепродукты, продукты перегонки каменноугольной смолы, битумные смеси, калийные и азотные удобрения, строительная арматура, мебель, необработанный свинец, женская верхняя одежда, устройства на жидких кристаллах, бинокли и монокуляры, рентгеновская аппаратура.

Из Великобритании Беларусь экспортирует двигатели внутреннего сгорания для предприятий машиностроительной отрасли, воздушные насосы, дорожную и строительную технику, трансформаторы, гербициды, химические соединения, полимеры и смазочные материалы, лекарства, пищевые продукты, крепкие спиртные напитки и т.д.