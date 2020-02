Стинг возвращается в Беларусь — 4 октября на «Минск-Арене»

Популярный британский исполнитель Стинг продолжает очередной мировой тур с новой программой My Songs. В рамках тура 4 октября Стинг выступит в Минске.

В этом году тур начнется 1 мая в Филадельфии, где Стинг даст два концерта подряд. Затем певец и его команда переберутся в Европу. Концерты пройдут как в столицах европейских стран, так и на крупнейших фестивальных площадках.

Для выступления в белорусской столице выбран самый вместительный зал — «Минск-Арена».

В ноябре 2019 года Стинг выпустил новый альбом My Songs, который и дал название новому гастрольному туру. В альбоме представлены современные интерпретации самых известных хитов певца.

Программа My Songs — это динамичное шоу, составленное из самых любимых поклонниками Стинга песен, написанных им на протяжении всей его карьеры, как в составе группы The Police, так и в качестве сольного исполнителя.

Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne, Demolition Man, Englishman In New York, Every Breath You Take, Message In A Bottle… Эти и многие другие хиты Стинга можно будет услышать 4 октября на «Минск-Арене».

Билеты на минское шоу My Songs поступят в продажу 14 февраля на сайтах allstars.by, ticketpro.by, kvitki.by и в кассах города. Стоимость — от 75 рублей.

Члены фан-клуба Стинга получат эксклюзивный доступ к предварительной продаже билетов.

Кстати, 2 октября Стингу исполнится 69 лет. Свой день рождения великий певец отметит в Риге, но и минским поклонникам будет не поздно поздравить своего любимчика. Готовьте плакаты и букеты!

Стинг в третий раз приедет в Минск. Первые два концерта, прошедшие с аншлагом (а как иначе?!), состоялись в 2010 и 2017 годах.