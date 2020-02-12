Верховный суд начнет процесс над экс-судьей Минского района в марте

В марте текущего года Верховный суд начнет рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего судьи Минского районного суда Александра Хованского.

Как сообщил замглавы Верховного суда Валерий Калинкович 12 февраля на пресс-конференции в Минске, в настоящее время «дело находится в производстве Верховного суда, в марте текущего года начнет судебное разбирательство».

На просьбу уточнить, по какой статье обвиняется Хованский, Калинкович сказал: «За хищение госсобственности».

Указом президента № 297 от 1 августа 2016 года Хованский был освобожден от должности председателя и судьи суда Минского района «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

Как сообщал по этому поводу два года назад первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович на пресс-конференции, «коррупции правоохранительные органы не нашли, но нарушения финансовой дисциплины зафиксировали». «Это и стало поводом для освобождения от должности по дискредитирующим обстоятельствам», — сказал он.

Напомним, 25 февраля 2019 года Лукашенко на встрече с главой Верховного суда Валентином Сукало заявил, что к нему приходит информация об увеличении фактов противоправной деятельности со стороны судей.

«Я понимаю, что в семье не без урода, разные люди бывают. Но когда получаешь информацию о противоправной деятельности самих судей, это ни в какие ворота не лезет», — заявил Лукашенко.

Он попросил Сукало «каким-то образом аккуратно предупредить» таких людей в мантиях, что «перед законом все равны».

Лукашенко напомнил, что исключений не будет ни для кого.