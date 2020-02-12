Эпидемиологи бьют тревогу: зафиксирован рост заболеваемости ОРИ

По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в период 3-9 февраля в Беларуси отмечен сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ).

При этом, подчеркивается в сообщении, показатель заболеваемости находился «на неэпидемическом уровне и значимых отличий текущего сезона заболеваемости от среднемноголетних показателей не отмечается».

Медики уточняют, что в эпидемический процесс преимущественно вовлечено детское население страны, доля которого в общей заболеваемости достигает 75,7%.

Результаты молекулярно-биологических и серологических исследований в рамках дозорного и рутинного слежения за гриппом подтверждают, что эпидемиологическая ситуация является ожидаемой для текущего периода заболеваемости ОРИ и гриппом.

«Отмечается активная циркуляция респираторных вирусов негриппозной этиологии (респираторно-синцитиальных вирусов, вирусов парагриппа, аденовирусов, риновирусов и бокавирусов), возбудителей бактериальной этиологии (М. pneumoniae), а также увеличение доли вирусов гриппа в этиологической структуре заболеваемости, с относительным преобладанием гриппа A(H1N1) pdm09», — говорится в сообщении.

При подготовке к предстоящему сезону заболеваемости ОРИ и гриппом в целом по стране было привито против гриппа более 3,8 млн человек — более 41% общей численности населения. Проводимая оценка, заявляют специалисты, показывает, что пациенты с острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями, от которых в настоящее время были выделены вирусы гриппа, не были привиты от гриппа в предэпидемический период 2019/2020 годов.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в странах европейского региона активность гриппа растет: ряд государств (Албания, Греция, Люксембург, Словения) сообщили об «очень высокой интенсивности», пять стран (Австрия, Румыния, Болгария, Сербия, Македония) — о высокой, 13 — о «средней интенсивности» (на востоке, юге и западе региона), 9 — о «фоновой активности» (на востоке, севере и юге региона), 16 — о низкой заболеваемости (на востоке, севере и западе региона).

Отмечена совместная циркуляция вирусов гриппа обоих типов — А и В с преобладанием (65%) вирусов типа А. Среди вирусов гриппа А чаще (в 64% случаев) выявлялись вирусы А(Н1N1) pdm09, среди вирусов типа В подавляющее большинство (99%) отнесены к линии В/Victoria.