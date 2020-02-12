В НХЛ у игрока сердечный приступ случился прямо во время матча

/ Спорт
Просмотров: 145

У 36-летнего канадского защитника «Сент-Лусиа» Джея Боумистера случился сердечный приступ прямо во время матча.

11 февраля «блюзмены» играли в гостях у «Анахайма». На 14-й минуте матча Боумистер, отыграв смену, вернулся на командную скамейку, где неожиданно потерял сознание и рухнул на пол.

Партнеры игрока тут же сигнализировали медперсоналу команды, на помощь которому пришли коллеги из «Анахайма». Совместными усилиями состояние Боумистера удалось стабилизировать, сообщает Eurosport.

На момент госпитализации хоккеист находился в сознании. Сейчас он проходит тщательное медицинское обследование.

Матч был прерван при счете 1:1 и будет доигран сегодня.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: НХЛ сердечный приступ Персона: Джей Боумистер

Другие материалы на эту тему:

Белорусский хоккеист Егор Шарангович подписал контракт с клубом НХЛ

Белорусский хоккеист Егор Шарангович подписал контракт с клубом НХЛ

Трое белорусов вошли в топ-90 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Трое белорусов вошли в топ-90 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Грабовский затмил Овечкина

Грабовский затмил Овечкина

Михаил Грабовский даже не думает о возвращении в КХЛ

Михаил Грабовский даже не думает о возвращении в КХЛ