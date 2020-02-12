В НХЛ у игрока сердечный приступ случился прямо во время матча

У 36-летнего канадского защитника «Сент-Лусиа» Джея Боумистера случился сердечный приступ прямо во время матча.

Jay Bouwmeester collapses on the Blues bench. Game has been delayed pic.twitter.com/wOJkAFANCT — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2020

11 февраля «блюзмены» играли в гостях у «Анахайма». На 14-й минуте матча Боумистер, отыграв смену, вернулся на командную скамейку, где неожиданно потерял сознание и рухнул на пол.

Партнеры игрока тут же сигнализировали медперсоналу команды, на помощь которому пришли коллеги из «Анахайма». Совместными усилиями состояние Боумистера удалось стабилизировать, сообщает Eurosport.

На момент госпитализации хоккеист находился в сознании. Сейчас он проходит тщательное медицинское обследование.

Матч был прерван при счете 1:1 и будет доигран сегодня.