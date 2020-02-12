«Зеленые» призвали власти отпустить из-под стражи анархистов

Белорусская партия «Зеленые» призвала власти освободить из-под стражи анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара и предоставить обществу свободные площадки для высказывания своего мнения.

В суде Советского района Минска сегодня должны огласить приговор анархистам, которым вменяется в вину общественно опасные действия с горючими веществами у СИЗО-1 на улице Володарского и повреждение краской имущества Мингорсуда. По информации правозащитников, прокурор просит суд приговорить их к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

«Зеленые» отмечают, что не поддерживают «такого рода действия» анархистов, «но в последнее время активисты анархистского движения стали подвергаться преследованиям за совершенно мирную деятельность». «Задержания, штрафы и аресты происходят по поводу обычных собраний и концертов, за демонстрацию символики, высказывания и посты в социальных сетях. Такого рода преследования и конфронтация никому не могут принести пользы. Отвергая насилие и связанные с ними провокации, мы выступаем за свободу изложения своих идей и убеждений», — говорится в заявлении партии, опубликованном 12 февраля.

В нем отмечается, что в результате действий Емельянова и Комара государственной собственности были нанесены «самые незначительные повреждения».

«Как представляется, разумным решением судебных органов было бы учесть ничтожность ущерба и то обстоятельство, что обвиняемые не намеревались причинить вред людям. И освободить молодых людей из-под стражи. А для дискуссий по самым острым социальным вопросам обществу должны быть предоставлены свободные площадки, возвращены конституционные права собраний, протестов и публичного высказывания своего мнения», — считают представители партии.

Также отмечается, что один из арестованных заявил о жестоком давлении со стороны следствия для получения нужных показаний. «Требуем от соответствующих надзорных органов тщательно разобраться с этими грубейшими нарушениями прав подозреваемых! Свободу всем политическим заключенным!», — говорится в заявлении.

Анархистов обвиняют в том, что 25 сентября 2019 года они бросили в здание Минского городского суда две лампочки с краской. Кроме того, им вменяют в вину то, что ночью 13 октября они бросили емкость с зажигательной смесью в дверь СИЗО № 1 по улице Володарского (возгорания не произошло).

Повторный инцидент у СИЗО произошел ночью 20 октября, жидкость загорелась, в результате чего незначительно было повреждено покрытие двери. Представитель СИЗО оценила ущерб в 1 рубль 48 копеек, ущерб зданию суда оценивается в 143 рубля 22 копейки. Процесс ведет судья суда Советского района Минска Якунчихин.

Обвиняемым вменяют совершение преступлений, предусмотренных ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), ст. 341 (порча имущества), ст. 14 (покушение на преступление), ст. 344 (повреждение историко-культурных ценностей) Уголовного кодекса, поскольку административное здание СИЗО № 1 является частью историко-культурной ценности «Пищаловский замок».

Правозащитники сообщают, что Емельянов признал вину частично. Его адвокат заявил, что по эпизоду со зданием суда ущерб полностью погашен; таким образом, деяние является малозначительным. Вину по статье 344 Емельянов не признал, поскольку историко-культурная ценность не была повреждена. Также Емельянов на процессе подчеркнул, что второй обвиняемый, Комар, не знал о готовящихся им действиях и в них не участвовал, а только снимал происходящее на видеокамеру.

Комар вину не признал полностью. Ранее он заявил, что первоначальные показания давал под давлением сотрудников ГУБОПиК. Они якобы угрожали поместить Комара в камеру к заключенным с низким социальным статусом. В ИВС его якобы избил сокамерник и, угрожая изнасилованием, заставил написать явку с повинной.